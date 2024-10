Accise, Giorgetti non convince il Codacons: “Parole fuorvianti” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ai consumatori del Codacons non è piaciuta affatto la battuta del ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti in materia di Accise. Anzi. Il titolare del Mef, durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina per la presentazione della manovra approvata ieri sera in consiglio dei ministri, aveva scherzato sull’argomento rispondendo ai giornalisti: “Sulle Accise avevamo detto che è Accise, Giorgetti non convince il Codacons: “Parole fuorvianti” L'Identità. Lidentita.it - Accise, Giorgetti non convince il Codacons: “Parole fuorvianti” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ai consumatori delnon è piaciuta affatto la battuta del ministro all’Economia Giancarloin materia di. Anzi. Il titolare del Mef, durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina per la presentazione della manovra approvata ieri sera in consiglio dei ministri, aveva scherzato sull’argomento rispondendo ai giornalisti: “Sulleavevamo detto che ènonil: “” L'Identità.

Accise - niente aumento in Manovra ma Giorgetti annuncia la riforma - Di conseguenza l’operazione di parificazione potrebbe prevedere un aumento lieve delle accise sul gasolio e una riduzione altrettanto lieve di quelle sulla benzina. Il titolare del dicastero ha però anche aggiunto che la questione sarà risolta all’interno del decreto legislativo che è stato messo all’ordine del giorno dello stesso Consiglio dei ministri del 15 ottobre che ha approvato il testo di ... (Quifinanza.it)

Manovra : Giorgetti - allineamento accise graduale - impatto non percepibile - Io non sono in grado di dare una valutazione tecnica, ridurremo le accise sulla benzina e aumenteremo quelle sul gasolio ma gradualmente, con un impatto nemmeno percepibile. (LaPresse) – “Faccio fatica a seguire un dibattito allucinante, abbiamo scritto nel Psb che allineeremo le accise di gasolio e benzina, dobbiamo farlo perché ce lo chiede l’Europa. (Lapresse.it)

Aumenti accise carburanti - Giorgetti assicura che non interesseranno gli autotrasportatori - Dietro la scelta del governo, dunque, non ci sarebbe la necessità di reperire risorse per la Manovra 2025, ma soltanto la necessità di rispondere alle richieste che arrivano dall’Ue. “Le dichiarazioni del ministro competente sul tema delle accise – ha precisato Paolo Uggè – non forniscono un quadro chiaro di quelle che sono le scelte del governo”. (Quifinanza.it)