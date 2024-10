Ilnapolista.it - Abodi: «Il Decreto Dignità sulle scommesse va rivisto, può aiutare nel contrasto dei fenomeni ludopatici»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro per lo Sport e per i Giovani del governo Meloni, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Question Time alla Commissione Cultura della Camera. Tra gli argomenti c’ anche quello relativo al superamento del, che vieta alle società sportive di sottoscrivere partnership con aziende del mondo del betting. «Credo che ilche vieta tout court la comunicazione diretta delleabbia bisogno di approfondimento e di una rivisitazione, perché ripensato puòanche neldei». «Il tema della ludopatia si contrasta anche attraverso il gioco regolamentato. Lavorerò affinché ci siano anche ulteriori differenze tra giochi d’azzardo esportive, perché meritano di essere affrontate diversamente come succede in altri paesi in Europa.