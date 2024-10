Gaeta.it - 11 anni dopo la fine di Breaking Bad: Vince Gilligan rivela il suo unico rammarico

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) oltre un decennio dalla messa in onda del finale diBad, la serie continua a occupare un posto speciale nel cuore di molti spettatori. Riconosciuta come una delle migliori produzioni televisive di sempre,Bad ha ispirato una saga che include il film El Camino: ABad Movie e il prequel Better Call Saul. La creatività di, il geniale creatore della serie, è stata un fattore fondamentale nel successo di questo universo narrativo. In un'intervista recente con Variety,ha avuto l'opportunità di affrontare vari argomenti, tra cui le sfide della scrittura e l'impatto dell'intelligenza artificiale nella narrativa contemporanea. Inoltre, ha condiviso un interessante retroscena sulla sua esperienza durante la produzione diBad,ndo un aspetto che ha recentemente attirato l'attenzione.