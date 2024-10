Ilrestodelcarlino.it - Un altro lutto in diocesi. È morto il diacono Bartoli. Malato, aveva 67 anni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un nuovocolpisce la Chiesa reggiano-guastallese. Ieri mattina, all’ospedale San Sebastiano di Correggio dove era ricoverato, è deceduto ilpermanente Davide, 67, di Novellara. Lascia la moglie Patrizia, le figlie Sara e Giulia, il genero Michael, le nipoti Cecilia e Ludovica.ricevuto l’ordinazione l’8 dicembre 2010. Per moltiera stato un punto di riferimento in parrocchia e per l’Unità pastorale ’Beata Vergine della Fossetta’, in particolare per le attività dell’oratorio di Novellara, la catechesi battesimale e la visita alle famiglie. Davidealternato la professione di bancario alla testimonianza di vita cristiana in parrocchia. Da alcuni era in pensione. Alla fine dello scorso anno era stato ricoverato in ospedale per una malattia cardiaca rara e grave, che losegnato pesantemente.