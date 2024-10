Ultras, la Commissione Antimafia sentirà Scaroni e Marotta per trovare soluzioni al problema (Tuttosport) (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, i documenti della indagine “Doppia Curva” della Procura di Milano sono stati trasmessi alla Commissione Parlamentare Antimafia, che li aveva richiesti pochi giorni dopo l’apertura delle indagini. Tuttosport scrive che ora “la Commissione presieduta da Chiara Colosimo potrà ora analizzare le oltre 630 pagine dell’indagine sulle infiltrazioni criminali nel mondo degli Ultras delle curve di Inter e Milan portata avanti dal gip Santoro e i pm Storari e Ombra che il 30 settembre scorso ha portato all’arresto di 19 persone (16 in carcere, 3 ai domiciliari), azzerando così i vertitici delle due tifoserie organizzate milanesi”. Il ruolo di Scaroni e Marotta La Commissione Antimafia istituirà poi un Comitato Speciale dedicato alla questione degli Ultras. Ilnapolista.it - Ultras, la Commissione Antimafia sentirà Scaroni e Marotta per trovare soluzioni al problema (Tuttosport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, i documenti della indagine “Doppia Curva” della Procura di Milano sono stati trasmessi allaParlamentare, che li aveva richiesti pochi giorni dopo l’apertura delle indagini.scrive che ora “lapresieduta da Chiara Colosimo potrà ora analizzare le oltre 630 pagine dell’indagine sulle infiltrazioni criminali nel mondo deglidelle curve di Inter e Milan portata avanti dal gip Santoro e i pm Storari e Ombra che il 30 settembre scorso ha portato all’arresto di 19 persone (16 in carcere, 3 ai domiciliari), azzerando così i vertitici delle due tifoserie organizzate milanesi”. Il ruolo diLaistituirà poi un Comitato Speciale dedicato alla questione degli

