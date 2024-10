Iltempo.it - Ucbm, Urso inaugura la prima sala immersiva multisensoriale d'Europa

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Nasce a Roma un centro di simulazione e sperimentazione per le imprese, la ricerca e la didattica unico in tutto il Centro e Sud Italia. Una struttura aperta al territorio il nuovo Simulation center dell'Università Campus Bio-Medico di Roma,to alla presenza del ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfoche ha tagliato il nastro assieme ai vertici universitari in occasione dell'apertura dell'anno accademico 2024-25. All'evento anche la lectio magistralis della presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza. Oltre 400 metri quadrati, all'interno del moderno edificio Cu.