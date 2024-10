U. S. Avellino, reciso il contratto con l'allenatore dei portieri Claudio Rapacioli (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con l’allenatore dei portieri Claudio Rapacioli.La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Avellinotoday.it - U. S. Avellino, reciso il contratto con l'allenatore dei portieri Claudio Rapacioli Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Usrende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con l’dei.La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

