Ilgiorno.it - Tragico gioco col petardo. A 14 anni perde tre dita. Ricoverato in codice rosso

(Di martedì 15 ottobre 2024) Accendere la miccia ai petardi e scappare di corsa, ridendo. Era probabilmente questo ilche stavano facendo i due ragazzini. Unfinito male perché uno di loro, un 14enne italiano, è rimasto gravemente ferito: ilgli è esploso in mano, facendoglire tre, mentre l’altro ha riportato lesioni meno gravi ed è statoilgiallo. Il dramma si è consumato domenica intorno alle 20 al parco di via Don Sturzo a Pero. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Rho-Pero intervenuti sul posto, il ragazzino in compagnia di un amico, un albanese di 15, avrebbe acceso e lanciato in mezzo all’erba il, che però non è esploso. Così ha pensato bene di raccoglierlo da terra. Una cosa che non si dovrebbe mai fare, certo. Ma sicuramente loro non lo sapevano, volevano solo divertirsi.