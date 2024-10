Ilveggente.it - Tradimento clamoroso Ferrari-Mercedes: ultim’ora da brividi

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dalla, compromesso inevitabile: la notizia ha fatto il giro del web, stupore in Formula 1.ci ha messo due giorni appena. Non ne occorrevano di più. Tutti avevano già capito che a livello di velocità era assolutamente imbattibile e che averlo con sé in squadra conveniva su tutta la linea. La decisione è stata pressoché immediata, dunque. Giusto il tempo di sottoporlo a qualche test, che già lo avevano chiamato per comunicargli che era stato ufficialmente assoldato.plateale per la scuderia(LaPresse) – Ilveggente.itCon il debutto di Andrea Kimi Antonelli, ormai imminente, tornerà dunque ad esserci un pilota italiano in Formula 1. Lui ha 18 anni e guiderà il bolide dial posto di Lewis Hamilton e al fianco di George Russell. Con un asso nella manica che potrebbe fare molto comodo a tutta la scuderia: la velocità, appunto.