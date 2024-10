Tper apre la nuova stazione LNG per i bus (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYTper ha inaugurato oggi una nuova stazione di rifornimento di Lng (metano liquido), bioLng e L-Cng (metano compresso) nel deposito aziendale di via Ferrarese. Rifornisce 451 busL'impianto, già operativo e realizzato da Cedem Bolognatoday.it - Tper apre la nuova stazione LNG per i bus Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYha inaugurato oggi unadi rifornimento di Lng (metano liquido), bioLng e L-Cng (metano compresso) nel deposito aziendale di via Ferrarese. Rifornisce 451 busL'impianto, già operativo e realizzato da Cedem

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un uomo è stato arrestato in stazione Porta Nuova per aver aggredito gli agenti della polizia ferroviaria - La questura di Verona ha comunicato che alcuni giorni addietro il personale della polizia ferroviaria di Verona Porta Nuova ha arrestato un cittadino algerino di 36 anni con l'accusa di «violenza e resistenza a pubblico ufficiale». Si tratta di un nuovo episodio dopo che già lunedì scorso era... (Veronasera.it)

La polizia ferroviaria arresta un trentanovenne armato con una spranga di ferro in stazione Porta Nuova - In base a quanto si apprende, i poliziotti. . . Dalla questura di Verona comunicano che, dutante la giornata di lunedì scorso, il personale della polfer della stazione di Porta Nuova ha arrestato un cittadino di origine marocchina di 39 anni per «minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale». (Veronasera.it)

Due Mari Run - la festa dello sport - Cinquecento presenze per la manifestazione della Nuova Atletica Taranto - Tarantini Time QuotidianoUna splendida domenica di ottobre, sole e tanto divertimento: questa è la sintesi della prima edizione della Due Mari Run, gara podistica FIDAL organizzata dalla Nuova Atletica Taranto. Alla fine sorrisi, premi e caramelle per tutti i piccoli partecipanti, che si sono così avvicinati col gioco all’atletica leggera. (Tarantinitime.it)