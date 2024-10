Torre Maura: sgomberato lo stabile di via Selicella (Di martedì 15 ottobre 2024) L’operazione delle forze dell’ordine per liberare l’ex hotel Jonio nel quadrante orientale della Capitale, è scattata questa mattina alle prime luci dell’alba Continuano le operazioni di sgombero nei vari quartieri della città decise dalla Giunta comunale di stabili abusivamente occupati da senza fissa dimora e stranieri non regolari. Dopo l’ex hotel a Cinecittà, le forze dell’ordine di Roma questa mattina hanno provveduto a sgomberare un altro stabile, questa volta in zona Torre Maura, nella periferia orientale della Capitale, occupato abusivamente da circa 100 persone di provenienza sudamericana. Le operazioni di sgombero a Torre Maura – Romacityrumors. Cityrumors.it - Torre Maura: sgomberato lo stabile di via Selicella Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’operazione delle forze dell’ordine per liberare l’ex hotel Jonio nel quadrante orientale della Capitale, è scattata questa mattina alle prime luci dell’alba Continuano le operazioni di sgombero nei vari quartieri della città decise dalla Giunta comunale di stabili abusivamente occupati da senza fissa dimora e stranieri non regolari. Dopo l’ex hotel a Cinecittà, le forze dell’ordine di Roma questa mattina hanno provveduto a sgomberare un altro, questa volta in zona, nella periferia orientale della Capitale, occupato abusivamente da circa 100 persone di provenienza sudamericana. Le operazioni di sgombero a– Romacityrumors.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - presidente VI Municipio : “Sgombero Torre Maura volontario - accoglieremo le fragilità” - Molti non accettano la possibilità di una destinazione offerta dal municipio e andranno da qualche altra parte ma noi non lo sappiamo. . I bambini erano 25 ma oggi qui io non vedo tutti quelli che c’erano prima. Qui sapevamo che ci sono più di venti persone con il foglio di via per reati precedenti e probabilmente verranno mandati via, a noi spetta dare protezione alle persone fragili”, ha ... (Lapresse.it)

Roma - sgombero a Torre Maura : le immagini dall’interno dell’occupazione - Sul posto anche la Sala operativa sociale che si è adoperata per trovare una sistemazione alle figure più fragili. L’operazione di “deflusso volontario”, come specificato dagli agenti, riguarda circa 96 persone di cui 25 nuclei famigliari. Gli occupanti hanno opposto resistenza anche se alcuni hanno già lasciato la struttura. (Lapresse.it)

Sgombero all’ex hotel Jonio a Torre Maura : l’intervento degli agenti in via Silicella - Sgomberato dopo due settimane l'ex hotel Jonio: la maggior parte degli occupanti arrivava dall'ex hotel Cinecittà sgomberato a fine settembre.Continua a leggere . (Fanpage.it)