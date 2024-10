Tiro con l’arco, finali World Cup 2024: riflettori puntati su Nespoli e Roner (Di martedì 15 ottobre 2024) Manca poco al via a Tlaxcala, in Messico, delle finali di World Cup 2024 di Tiro con l’arco. Il circuito mondiale arriva al suo atto conclusivo a cui hanno accesso i migliori otto arcieri della stagione di Coppa del Mondo nell’arco olimpico e nel compound maschile e femminile. Le sfide in terra messicana sono in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre e al via ci saranno anche due azzurri: Mauro Nespoli ed Elisa Roner. L’olimpionico torna in campo a livello internazionale dopo le Olimpiadi di Parigi e punta al bersaglio grosso, l’oro alle finali di World Cup è uno dei pochi allori che mancano nel suo lungo palmares. Per Nespoli è la settima partecipazione all’evento, la quarta di fila, nel 2019 ha vinto l’argento, l’anno scorso salì sul terzo gradino del podio e ora ci riprova. Nel compound ci sarà invece Elisa Roner esordiente assoluta alle finali di World Cup. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Manca poco al via a Tlaxcala, in Messico, dellediCupdicon. Il circuito mondiale arriva al suo atto conclusivo a cui hanno accesso i migliori otto arcieri della stagione di Coppa del Mondo nelolimpico e nel compound maschile e femminile. Le sfide in terra messicana sono in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre e al via ci saranno anche due azzurri: Mauroed Elisa. L’olimpionico torna in campo a livello internazionale dopo le Olimpiadi di Parigi e punta al bersaglio grosso, l’oro allediCup è uno dei pochi allori che mancano nel suo lungo palmares. Perè la settima partecipazione all’evento, la quarta di fila, nel 2019 ha vinto l’argento, l’anno scorso salì sul terzo gradino del podio e ora ci riprova. Nel compound ci sarà invece Elisaesordiente assoluta allediCup.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tiro con l’arco - Mauro Nespoli punta al bersaglio grosso nelle Finali di Coppa del Mondo - Due mesi dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Parigi, questo weekend è in programma l’ultimo grande evento internazionale della stagione outdoor per il tiro con l’arco. 1 del ranking Ella Gibson, l’indiana Jyothi Vennam, l’americana Alexis Ruiz e le messicane Andrea Becerra e Dafne Quintero. Da sabato 19 a domenica 20 ottobre Tlaxcala (in Messico) ospiterà infatti le Finali di Coppa del ... (Oasport.it)

Trofeo Coni 2024 di tiro con l’arco - Rocchi si aggiudica il premio Fair Play - . Il Nuovo Oratorio Cristo Re di Caldarola protagonista al Trofeo Coni nazionale in Sicilia. Due giovani arcieri hanno brillato alle finali nazionali in Sicilia, tra Catania e Palermo, per il Trofeo Coni 2024; per il Nuovo Oratorio Cristo Re hanno partecipato Orlando Rocchi (12 anni) e Giulia Fiastrelli (14 anni) che hanno composto la delegazione regionale di tiro con l’arco insieme ai ... (Ilrestodelcarlino.it)

Detenuti alla prova del tiro con l’arco - al via il corso nella Casa Circondariale - . it. Tempo di lettura: < 1 minuto“Non è una disciplina sportiva che vuole essere offensiva nei confronti degli altri; essa invece richiede solo concentrazione e riflessione”. E’ partito questo pomeriggio con queste premesse presso la Palestra della struttura carceraria di contrada Capodimonte il corso di apprendimento della tecnica per il tiro con l’arco nell’ambito della convenzione del ... (Anteprima24.it)