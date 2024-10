Oasport.it - Tiro a volo, Cassandro in testa alle Finali di Coppa del Mondo dopo tre serie. Terzo Rossetti

(Di martedì 15 ottobre 2024) A Nuova Delhi, in India,le prime tredelle qualificazioni dello skeet maschile delledidel2024 diottime notizie arrivano per i tiratori italiani in gara: Tammarosi trova in, mentre Gabrielechiude in terza posizione. La vetta è condivisa dal qatariota Rashid Saleh Al-Athba e dall’italiano Tammarocon lo score di 74/75, i quali precedono l’indiano Anant Jeet Singh Naruka e l’altro azzurro Gabriele, appaiati in terza posizione a quota 73/75. Ad un piattello di distanza, in quinta piazza, si trovano l’egiziano Azmy Mehelba ed il danese Jesper Hansen, entrambi a quota 72/75, mentre il settimo posto è condiviso dall’indiano Mairaj Ahmad Khan e dal taiwanese Lee Meng Yuan, con 71/75.