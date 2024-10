The Monkey: un doppio Theo James nel primo inquietante trailer (Di martedì 15 ottobre 2024) NEON ha rilasciato poco fa l’inquietante trailer di The Monkey, il film horror di Osgood “Oz” Perkins, ispirato al famoso racconto di Stephen King. Reduce dal successo di critica e pubblico ottenuto con “Longlegs“, il duo vincente formato dal regista Osgood Perkins e la casa di distribuzione NEON si appresta ad inquietare nuovamente il pubblico con un nuovo film che, dalle immagini del trailer odierno, di certo porta con sè un enorme carico di hype. The Monkey, di fatto, parte dal racconto del terrore del maestro King con l’obiettivo di spingere in sala un nuovo sicuro successo del cinema indie. Se si aggiunge anche il nome di James Wan in cabina di produzione.. The Monkey e le note di produzione Il film è stato scritto e diretto da Osgood Perkins, chiaramente si ispira al romanzo firmato da Stephen King. Universalmovies.it - The Monkey: un doppio Theo James nel primo inquietante trailer Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di martedì 15 ottobre 2024) NEON ha rilasciato poco fa l’di The, il film horror di Osgood “Oz” Perkins, ispirato al famoso racconto di Stephen King. Reduce dal successo di critica e pubblico ottenuto con “Longlegs“, il duo vincente formato dal regista Osgood Perkins e la casa di distribuzione NEON si appresta ad inquietare nuovamente il pubblico con un nuovo film che, dalle immagini delodierno, di certo porta con sè un enorme carico di hype. The, di fatto, parte dal racconto del terrore del maestro King con l’obiettivo di spingere in sala un nuovo sicuro successo del cinema indie. Se si aggiunge anche il nome diWan in cabina di produzione.. Thee le note di produzione Il film è stato scritto e diretto da Osgood Perkins, chiaramente si ispira al romanzo firmato da Stephen King.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Monkey : ecco il primo trailer del film dal romanzo di Stephen King - È un film di redenzione padre-figlio, è molto toccante, è molto nostalgico, è molto Stephen King. Il racconto si trova nella raccolta di King Skeleton Crew e viene descritto così: “Quando due fratelli gemelli, Hal e Bill, scoprono in soffitta la vecchia scimmia giocattolo del padre, una serie di morti raccapriccianti inizia a verificarsi intorno a loro. (Nerdpool.it)

The Monkey : l’inquietante teaser trailer dell’horror con Theo James - Ed ancora Jason Cloth (Joker) e Dave Caplan (Babylon) della C2 Motion Picture Group, Brian Kavanaugh-Jones (Insidious) per Range e Chris Ferguson (La bambola assassina) per Odd Fellows. Chiaramente il primo trailer offrirà dettagli maggiori a riguardo. NEON ha condiviso in rete il teaser trailer di The Monkey, l’horror ispirato al famoso racconto di Stephen King. (Universalmovies.it)

Theo James nell’inquietante primo trailer di The Monkey - Di cosa parla The Monkey? Pubblicato su Gallery Magazine nel 1980, The Monkey è un racconto che parla di una scimmia giocattolo maledetta e di come, ogni volta che suona i suoi strumenti, qualcuno muoia. The Monkey è stato nominato due anni dopo ai British Fantasy Awards come miglior racconto. È interessante notare che anche l’episodio in questione è stato scritto da King. (Cinefilos.it)