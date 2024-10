The Conjuring: Last Rites, la prima foto dal set segna "l'inizio della fine" per il franchise (Di martedì 15 ottobre 2024) James Wan ha pubblicato la prima foto dal set del film, che segnerà la fine di un'era per l'acclamata saga horror Il maestro dell'horror James Wan ha condiviso la prima foto dal set dell'imminente conclusione del franchise di Conjuring, franchise giunto ormai al suo quarto capitolo. "È sempre bello vedere e frequentare i vecchi amici", ha scritto Wan su Instagram, sotto una foto di due sedie da regista ricamate con i nomi di Ed Warren e Lorraine Warren. La coppia di cacciatori di fantasmi nella vita reale è interpretata da Patrick Wilson e Vera Farmiga fin dal primo film del 2013. Combatteranno i loro ultimi demoni nel film The Conjuring: Last Rites. "Ci mancheranno tutti. La fine di un'era", ha scritto Movieplayer.it - The Conjuring: Last Rites, la prima foto dal set segna "l'inizio della fine" per il franchise Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) James Wan ha pubblicato ladal set del film, che segnerà ladi un'era per l'acclamata saga horror Il maestro dell'horror James Wan ha condiviso ladal set dell'imminente conclusione deldigiunto ormai al suo quarto capitolo. "È sempre bello vedere e frequentare i vecchi amici", ha scritto Wan su Instagram, sotto unadi due sedie da regista ricamate con i nomi di Ed Warren e Lorraine Warren. La coppia di cacciatori di fantasmi nella vita reale è interpretata da Patrick Wilson e Vera Farmiga fin dal primo film del 2013. Combatteranno i loro ultimi demoni nel film The. "Ci mancheranno tutti. Ladi un'era", ha scritto

