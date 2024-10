Teatro Garibaldi, c'è una proposta per il rilancio e 8 anni di gestione: il Comune pubblica un avviso (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2023 è stato riaperto dopo che era rimasto chiuso per 4 anni, ma soltanto per alcuni eventi sporadici. Adesso il Comune vuol dare nuova linfa e continuità al Teatro Garibaldi alla Kalsa attraverso un partenariato tra pubblico e privato. L'amministrazione ha emesso un avviso per il recupero Palermotoday.it - Teatro Garibaldi, c'è una proposta per il rilancio e 8 anni di gestione: il Comune pubblica un avviso Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2023 è stato riaperto dopo che era rimasto chiuso per 4, ma soltanto per alcuni eventi sporadici. Adesso ilvuol dare nuova linfa e continuità alalla Kalsa attraverso un partenariato tra pubblico e privato. L'amministrazione ha emesso unper il recupero

Al teatro Garibaldi di Santa Maria va in scena “Il Pagliaccio – Ridere per non morire dal ridere” - È questo, in sintesi, il messaggio che ci consegna il testo teatrale del Pagliaccio di Rauso, in scena al Teatro Garibaldi il 26 e 27 ottobre 2024. Quella maschera rappresenta il nostro porto sicuro, ci attira come Pinocchio e Lucignolo nel paese dei balocchi, dove tutto è facile, tutto è bello fino a che non ci si scontra con la realtà. (Casertanotizie.com)

Quale futuro per nave Garibaldi? Incontro pubblico al teatro Tarentum - “Quale futuro per nave Garibaldi?”, questo il tema dell’incontro pubblico organizzato dall’Aps Taras 300 per venerdì 20 settembre, alle ore 10, nel Teatro Tarentum, in via Regina Elena, 122 (c/o chiesa Sant’Antonio). “Ci sono molte buone ragioni – spiegano gli organizzatori – affinchè nave Garibaldi possa trovare un utile e funzionale collocazione a Taranto come attrattore economico-culturale al ... (Tarantinitime.it)