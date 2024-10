Tapiro a Chiara Ferragni: “Fedez? Non sapevo di essere in una coppia aperta” (Di martedì 15 ottobre 2024) Intercettata da Valerio Staffelli in aeroporto, Chiara Ferragni riceve un Tapiro prestigioso: il numero 1500 della storia di “Striscia La Tapiro a Chiara Ferragni: “Fedez? Non sapevo di essere in una coppia aperta” su Perizona.it Perizona.it - Tapiro a Chiara Ferragni: “Fedez? Non sapevo di essere in una coppia aperta” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Intercettata da Valerio Staffelli in aeroporto,riceve unprestigioso: il numero 1500 della storia di “Striscia La: “? Nondiin una” su Perizona.it

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tapiro d'oro a Chiara Ferragni. La scottante verità su Fedez e la coppia aperta - Grande festa a Striscia la notizia. Le posizioni dalla settima alla decima sono invece più affollate: Pippo Baudo e Christian Vieri ne hanno ricevuti 11 a testa; 10 Emanuele Filiberto di Savoia, Fabrizio Corona e Ilary Blasi; 9 Bruno Vespa, Diletta Leotta, Gigi Buffon e la scuderia Ferrari; sono a quota 8 Massimo Moratti, Luciano Moggi, Raffaella Carrà, Massimo Ferrero, Roberto Mancini, ... (Iltempo.it)

Tapiro d’oro a Chiara Ferragni : «Con Fedez coppia aperta? Non lo sapevo». E ironizza sulle indagini per truffa : «Quest’anno panettone per tutti» - Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!». Ma l’“attapiramento” di Chiara è anche legato all’ormai annoso caso del Pandoro. O almeno se di coppia aperta si parla solo quando uno dei due tradisce e l’altro no, allora non lo sapevo di essere una coppia aperta. Uno dei Tapiri più celebri dei 1. (Open.online)

Tapiro d’Oro speciale a Chiara Ferragni che replica a Taylor Mega sulla coppia aperta - Nuovo Tapiro di Striscia la Notizia a Chiara Ferragni che replica con ironia e risponde alle insinuazioni di Taylor Mega L'articolo Tapiro d’Oro speciale a Chiara Ferragni che replica a Taylor Mega sulla coppia aperta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)