Tabellone Atp Anversa 2024: risultati e accoppiamenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Tabellone del torneo Atp 250 di Anvesa 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Belgio. L’australiano Alex De Minaur, in piena corsa per un posto alle ATP Finals di fine anno, torna in campo dopo l’infortunio ed è la prima testa di serie del tradizionale evento indoor belga. Un draw molto aperto, con Tsitsipas, Auger-Aliassime e Baez dal n°2 al n°4 che di certo non sono nel loro miglior momento di forma. Non ci sono tennisti italiani al via. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Anversa 2024 PRIMO TURNO (1) De Minaur bye Carballes Baena b Koepfer 6-4 6-0 Gaston vs (Q) Vatutin (7) Navone b. Monteiro 6-3 4-6 7-6(6) (3) Auger-Aliassime bye Fucsovics b. (WC) Collignon 6-2 6-0 Bautista Agut vs (Q) Van Assche (6) Etcheverry b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 250 di Anvesa: eccodi questo appuntamento di fine stagione in Belgio. L’australiano Alex De Minaur, in piena corsa per un posto alle ATP Finals di fine anno, torna in campo dopo l’infortunio ed è la prima testa di serie del tradizionale evento indoor belga. Un draw molto aperto, con Tsitsipas, Auger-Aliassime e Baez dal n°2 al n°4 che di certo non sono nel loro miglior momento di forma. Non ci sono tennisti italiani al via. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1) De Minaur bye Carballes Baena b Koepfer 6-4 6-0 Gaston vs (Q) Vatutin (7) Navone b. Monteiro 6-3 4-6 7-6(6) (3) Auger-Aliassime bye Fucsovics b. (WC) Collignon 6-2 6-0 Bautista Agut vs (Q) Van Assche (6) Etcheverry b.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Atp Almaty 2024 : risultati e accoppiamenti - (7) Maroszan 6-4 7-6(4) Diallo b. O’Connell 7-6(5) 6-2 Marterer b. Di seguito ecco il tabellone completo del torneo di Almaty. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP ALMATY 2024 PRIMO TURNO (1) Tiafoe bye Daniel vs (Q) Evans Duckworth vs Vukic (8) Mannarino b. . Safiullin 5-7 7-6(4) 6-3 (3) Khachanov bye Virtanen vs Fognini (Q) Hassan vs (WC) Zhukayev (WC) Skatov vs (5) Machac (6) ... (Sportface.it)

Six Kings Slam 2024 - quando gioca Sinner. Tabellone - regolamento - montepremi e orari tv - (Photo by HECTOR RETAMAL / AFP) Il montepremi del Six King Slam Una pioggia di milioni di dollari per i sei ‘Re’ pronti a sfidarsi in Arabia. Dopo il trionfo al Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner è subito volato a Riyadh in Arabia Saudita. Questi due match sono in programma il 16 ottobre: si giocheranno Sinner-Medvedev (la partita è in programma alle 18. (Sport.quotidiano.net)

Tabellone Wta 500 Ningbo 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - Presente anche la beniamina di casa Qinwen Zheng, n°2 del seeding e desiderosa di continuare fare sognare i suoi tifosi in questo 2024 per lei già indimenticabile. Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 500 di Ningbo 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre. Tra le prime quattro teste di serie anche Emma Navarro e Barbora Krejcikova. (Sportface.it)