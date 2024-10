Stefan oggi a Casteldebole dopo le fatiche in nazionale. Posch torna ricaricato. Un gol per rilanciarsi (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è sbloccato Stefan Posch. E a Casteldebole ci si augura che sia solo l’inizio. Il terzino desto rossoblù torna oggi in gruppo, con l’umore a mille dopo la spedizione con l’Austria. Doppia uscita e doppia vittoria, con Kazakistan e Norvegia, che ha portato l’Austria in vetta al gruppo tre della Lega B di Nations League, al pari di Norvegia e Slovenia. Di più: nel 5-1 contro la Norvegia, segnata dalla doppietta di Arnautovic, Posch ha trovato la sua prima rete stagionale, realizzando il gol del momentaneo 4-1, all’interno di un match in cui Haaland è rimasto a secco: cross di Sabitzer e il rossoblù si è fatto trovare pronto, sotto misura, per il colpo di testa vincente. Cerca gol, Vincenzo Italiano. L’attacco è sotto accusa e principalmente gli esterni e Dallinga. Sport.quotidiano.net - Stefan oggi a Casteldebole dopo le fatiche in nazionale. Posch torna ricaricato. Un gol per rilanciarsi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è sbloccato. E aci si augura che sia solo l’inizio. Il terzino desto rossoblùin gruppo, con l’umore a millela spedizione con l’Austria. Doppia uscita e doppia vittoria, con Kazakistan e Norvegia, che ha portato l’Austria in vetta al gruppo tre della Lega B di Nations League, al pari di Norvegia e Slovenia. Di più: nel 5-1 contro la Norvegia, segnata dalla doppietta di Arnautovic,ha trovato la sua prima rete stagionale, realizzando il gol del momentaneo 4-1, all’interno di un match in cui Haaland è rimasto a secco: cross di Sabitzer e il rossoblù si è fatto trovare pronto, sotto misura, per il colpo di testa vincente. Cerca gol, Vincenzo Italiano. L’attacco è sotto accusa e principalmente gli esterni e Dallinga.

