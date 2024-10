Standout with Meta Verified: you are eligible for a verification badge on your profile | TRUFFA (Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi anni, le truffe online sono diventate sempre più sofisticate, utilizzando e-mail o messaggi ingannevoli che sembrano provenire da piattaforme affidabili come Facebook. Una delle tattiche più comuni è il phishing, una tecnica utilizzata per rubare informazioni personali o credenziali di accesso. Di seguito, troverai un esempio di un messaggio sospetto che potrebbe sembrare autentico a prima vista, ma in realtà è un tentativo di TRUFFA. Traduciamo il testo e spieghiamo i segnali che indicano che si tratta di un messaggio fraudolento. Standout with Meta Verified: you are eligible for a verification badge – è una TRUFFA Potrebbe arrivare tramite email un messaggio del genere che vi annuncia che la vostra pagina facebook è stata scelta per avere la famosa spunta blu di account verificato su Facebook. Di seguito il testo della mail in inglese ed in italiano. Chiccheinformatiche.com - Standout with Meta Verified: you are eligible for a verification badge on your profile | TRUFFA Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi anni, le truffe online sono diventate sempre più sofisticate, utilizzando e-mail o messaggi ingannevoli che sembrano provenire da piattaforme affidabili come Facebook. Una delle tattiche più comuni è il phishing, una tecnica utilizzata per rubare informazioni personali o credenziali di accesso. Di seguito, troverai un esempio di un messaggio sospetto che potrebbe sembrare autentico a prima vista, ma in realtà è un tentativo di. Traduciamo il testo e spieghiamo i segnali che indicano che si tratta di un messaggio fraudolento.: you arefor a– è unaPotrebbe arrivare tramite email un messaggio del genere che vi annuncia che la vostra pagina facebook è stata scelta per avere la famosa spunta blu di account verificato su Facebook. Di seguito il testo della mail in inglese ed in italiano.

Standout with Meta Verified : you are eligible for a verification badge on your profile | TRUFFA - Il testo in italiano: Gentile Utente,Siamo lieti di informarti che, in base al nostro ultimo aggiornamento di policy, sei idoneo per ottenere un badge di verifica sul tuo profilo. Di seguito sono elencati i motivi per cui non è sicuro: Saluto Generico: Il messaggio si apre con “Gentile Utente” invece del tuo nome, un segnale tipico delle truffe che vengono inviate a molte persone contemporaneamente. (Chiccheinformatiche.com)

