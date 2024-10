Sonia Bruganelli dopo le critiche lancia una frecciatina sui social: “Star zitti…”, a chi è rivolta (Di martedì 15 ottobre 2024) Sui social Sonia Bruganelli lancia una pungente frecciatina, con chi ce l’ha la concorrente di Ballando con le stelle dopo Ballando con le stelle Sonia Bruganelli sbotta sui social, come ha replicato alle critiche Sonia Bruganelli non sta certo passando inosservata durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, nel corso delle puntate andate in onda fino ad ora ha dovuto fare i conti con il pungente giudizio di Selvaggia Lucarelli e non solo. Le sue risposte e le sue giustificazioni l’hanno fatta finire al centro di molte critiche e polemiche. Sonia Bruganelli lancia una frecciatina sui social Nei giorni scorsi è stata attaccata sui social anche dall’ex autore di Avanti un altro Marco Salvati, queste le sue parole: “Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Bollicinevip.com - Sonia Bruganelli dopo le critiche lancia una frecciatina sui social: “Star zitti…”, a chi è rivolta Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Suiuna pungente, con chi ce l’ha la concorrente di Ballando con le stelleBallando con le stellesbotta sui, come ha replicato allenon sta certo passando inosservata durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, nel corso delle puntate andate in onda fino ad ora ha dovuto fare i conti con il pungente giudizio di Selvaggia Lucarelli e non solo. Le sue risposte e le sue giustificazioni l’hanno fatta finire al centro di moltee polemiche.unasuiNei giorni scorsi è stata attaccata suianche dall’ex autore di Avanti un altro Marco Salvati, queste le sue parole: “Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di.

