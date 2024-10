Signorini a Carmen Russo: “Beatrice Luzzi è una santa in confronto a te”, l’opinionista replica stizzita (Di martedì 15 ottobre 2024) Rivolgendosi a Carmen Russo, Alfonso Signorini ha scherzato così in puntata al Grande Fratello: "Beatrice Luzzi è una santa in confronto a te". L'opinionista, presente in studio, non ha apprezzato le parole del conduttore e ha subito replicato a tono: "Ma la smettiamo?". Fanpage.it - Signorini a Carmen Russo: “Beatrice Luzzi è una santa in confronto a te”, l’opinionista replica stizzita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Rivolgendosi a, Alfonsoha scherzato così in puntata al Grande Fratello: "Beatriceè unaina te". L'opinionista, presente in studio, non ha apprezzato le parole del conduttore e ha subitoto a tono: "Ma la smettiamo?".

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al GF spiazzano Alfonso Signorini : “Abbiamo fatto l’amore nella Casa” - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo nella puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre hanno raccontato di aver fatto l'amore due sere prima. Alfonso Signorini è rimasto spiazzato: "Gli autori non sono venuti a dirmi niente, questa cosa mi preoccupa".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Enzo Paolo Turchi choc al Grande Fratello : “Carmen Russo? Non mi sento accettato - cambio casa”. Signorini : “Ti tradisce?” - Dopo 37 anni di matrimonio, divorzio in vista? View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv) View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv) L'articolo Enzo Paolo Turchi choc al Grande Fratello: “Carmen Russo? Non mi sento accettato, cambio casa”. (Ilfattoquotidiano.it)