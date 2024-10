Settimana Nazionale della Dislessia, chiusa il 13 ottobre: cosa sono i DSA e quando si manifestano i primi disturbi? (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è da pochi giorni conclusa la Settimana Nazionale della Dislessia, dal 7 al 13 ottobre, un appuntamento annuale promosso dall’Associazione Italiana Dislessia dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. In Italia, si stima che siano quasi tre milioni le persone con DSA. Infatti, secondo le statistiche del Ministero Settimana Nazionale della Dislessia, chiusa il 13 ottobre: cosa sono i DSA e quando si manifestano i primi disturbi? Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è da pochi giorni conclusa la, dal 7 al 13, un appuntamento annuale promosso dall’Associazione Italianadedicato alla sensibilizzazione suiSpecifici dell’Apprendimento (DSA):, disgrafia, disortografia e discalculia. In Italia, si stima che siano quasi tre milioni le persone con DSA. Infatti, secondo le statistiche del Ministeroil 13i DSA esi? Il Blog di Giò.

Settimana Nazionale della Dislessia - cosa sono i DSA e quando si manifestano i primi disturbi : l’età giusta per la diagnosi e gli errori da evitare - “Quello che per gli altri bambini appariva semplice da leggere, imparare e ricordare per me era come un ostacolo insormontabile. In quanto prima nella storia dell’associazione – sottolinea Lanzafame – sono convinta che l’immedesimazione sia la chiave più efficace per far comprendere come pensa e come vive chi ha questa caratteristica”. (Ilfattoquotidiano.it)

L'8 ottobre la Gran Guardia s'illumina di turchese per la Settimana nazionale della dislessia - . . Verona si illumina di turchese in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2024: nella serata di martedì 8 ottobre, il Palazzo della Gran Guardia, nella bellissima Piazza Bra, sarà "colorato" su iniziativa della Sezione provinciale AID di Verona, con il prezioso contributo di AGSM AIM. (Veronasera.it)

Settimana della Dislessia - l'associazione Erga Omnes organizza incontri gratuiti - Erga Omnes organizza iniziative gratuite sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento. In occasione della Settimana della Dislessia, dal 7 al 13 ottobre 2024, l'associazione teatina organizza incontri gratuiti, per i genitori e i loro figli. Le attività si svolgeranno nella sede operativa in via... (Chietitoday.it)