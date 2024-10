Scritte sui sentieri appena asfaltati. L’indignazione dei cittadini: "Vandali!" (Di martedì 15 ottobre 2024) I “barbari” sono passati dal bianco al colore per imbrattare di Scritte panchine e tratti di percorsi pedonali e ciclabili al paro Pascoletti di Ponte San Giovanni. Questi balordi agiscono anche di giorno infatti ieri tra le 11.30 e le 12.10 hanno dipinto un tratto pedonale con la scritta in blu. Testimonianza di un cittadino che in quel periodo di tempo percorreva i tracciati del parco. "Ci sono passato prima insieme con mia moglie a cui riferivo che le Scritte o i disegni in bianco erano in un altro tratto di percorso, quello ciclabile e sulle panchine lato via Grieco. Poi, ripassando sullo stesso percorso, mezz’ora dopo, abbiamo con stupore visto il novello imbrattamento". Quindi, stando a questa testimonianza i balordi agiscono rapidamente anche alla luce del sole. Lanazione.it - Scritte sui sentieri appena asfaltati. L’indignazione dei cittadini: "Vandali!" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I “barbari” sono passati dal bianco al colore per imbrattare dipanchine e tratti di percorsi pedonali e ciclabili al paro Pascoletti di Ponte San Giovanni. Questi balordi agiscono anche di giorno infatti ieri tra le 11.30 e le 12.10 hanno dipinto un tratto pedonale con la scritta in blu. Testimonianza di un cittadino che in quel periodo di tempo percorreva i tracciati del parco. "Ci sono passato prima insieme con mia moglie a cui riferivo che leo i disegni in bianco erano in un altro tratto di percorso, quello ciclabile e sulle panchine lato via Grieco. Poi, ripassando sullo stesso percorso, mezz’ora dopo, abbiamo con stupore visto il novello imbrattamento". Quindi, stando a questa testimonianza i balordi agiscono rapidamente anche alla luce del sole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump contro The Apprentice - L'ex presidente si scaglia contro di The Apprentice, di Ali Abbasi, esultando su Truth per il pessimo risultato al botteghino nel film ... (sentieriselvaggi.it)

Elisabetta II e la sua sorprendente passione per la guida ad alta velocità - Ecco i titoli delle sezioni appropriati per l'articolo:La passione segreta di Elisabetta II La figura di Elisabetta II continua a suscitare grande in ... (assodigitale.it)

In Libano, nella foresta per stanare Hezbollah: «I loro tunnel a 200 metri dalle torrette di Unifil, come potevano non accorgersene?» - Nel Sud del Libano con la 146a Divisione israeliana, tra le gallerie dei miliziani: «Com’è possibile che dalla torretta dell'Unifil non sentissero il rumore dei compressori?» ... (corriere.it)