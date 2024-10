Schlein | Meloni forte solo con i deboli

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) 20.15 "Lei fa lacon ie la debole con i forti, come al solito". Lo ha detto la segretaria Pd Ellyparlando in aula alla Camera e rivolgendosi alla Premier Giorgia. "Lei fa un attacco da bulla a 'Sea watch', ma la solidarietà non è un crimine. Alza la voce con loro ma non alza la voce con Netanyahu". E ha aggiunto "Il Pd continuerà a inchiodarvi alle vostre responsabilità . State riportando il paese indietro, ma noi vi fermeremo" E ha concluso:"Il governo italiano lavori per un embargo totale a Israele".