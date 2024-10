Schianto in galleria, traffico paralizzato in autostrada (Di martedì 15 ottobre 2024) L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre 2024, intorno alle 5. Un camion si è schiantato mentre viaggiava in galleria ed è finito di traverso bloccando completamente la strada. Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico ed è stato riaperto solo diverse ore dopo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti Leggi anche: Tesla si schianta contro dei cartelli e prende fuoco: morte 4 persone Incidente sulla A10, camion si schianta in galleria Per cause ancora in fase di accertamento, un camion si è intraversato andando ad occupare tutte le carreggiate all’interno della galleria Varazze Ovest all’altezza del km 29+400 sulla A10. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nel sinistro. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 e ha causato disagi alla circolazione. Tvzap.it - Schianto in galleria, traffico paralizzato in autostrada Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre 2024, intorno alle 5. Un camion si è schiantato mentre viaggiava ined è finito di traverso bloccando completamente la strada. Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso aled è stato riaperto solo diverse ore dopo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti Leggi anche: Tesla si schianta contro dei cartelli e prende fuoco: morte 4 persone Incidente sulla A10, camion si schianta inPer cause ancora in fase di accertamento, un camion si è intraversato andando ad occupare tutte le carreggiate all’interno dellaVarazze Ovest all’altezza del km 29+400 sulla A10. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nel sinistro. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 e ha causato disagi alla circolazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schianto in galleria - traffico paralizzato in autostrada : code lunghissime - 475. Cresce anche l’indice di mortalità, quindi il numero di decessi per 100 incidenti: in 12 province è risultato almeno doppio rispetto al valore medio nazionale pari a 1,82. Intorno alle ore 9. Sulle 107 province italiane, 42 hanno addirittura fatto registrare un aumento del numero dei morti sulle strade. (Caffeinamagazine.it)

Cantiano - tragedia all'uscita della galleria sulla Flaminia : schianto fra tre mezzi - morto un 59enne - un ferito è gravissimo - CANTIANO - Incidente mortale a Cantiano, questa mattina, intorno alle 7.30. Chiusa temporaneamente la Flaminia. Nello schianto sulla Statale 3, avvenuto in una semicurva all'uscita di una... (Corriereadriatico.it)

Cantiano - tragedia all'uscita della galleria sulla Flaminia : schianto fra tre mezzi - morto un 59enne - CANTIANO - Incidente mortale a Cantiano, questa mattina, intorno alle 7.30. Chiusa temporaneamente la Flaminia. Nello schianto sulla Statale 3, avvenuto in una semicurva all'uscita di una... (Corriereadriatico.it)