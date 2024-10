Santuario di Collevalenza: un luogo pieno dell’amore Misericordioso di Dio (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nostro tour tra i luoghi della fede, oggi fa tappa al Santuario dell’amore Misericordioso di Collevalenza, fondato dalla Beata Madre Speranza che potremmo definire la Lourdes italiana. Un luogo sacro fondato solo nella metà del secolo scorso da una religiosa che si sta avviando agli onori degli altari del Paradiso, la Beata Madre Speranza. L'articolo Santuario di Collevalenza: un luogo pieno dell’amore Misericordioso di Dio proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Santuario di Collevalenza: un luogo pieno dell’amore Misericordioso di Dio Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nostro tour tra i luoghi della fede, oggi fa tappa aldi, fondato dalla Beata Madre Speranza che potremmo definire la Lourdes italiana. Unsacro fondato solo nella metà del secolo scorso da una religiosa che si sta avviando agli onori degli altari del Paradiso, la Beata Madre Speranza. L'articolodi: undi Dio proviene da La Luce di Maria.

