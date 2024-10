Spazionapoli.it - Raspadori alla Juventus: “Più che una semplice idea”. Cosa filtra per gennaio

(Di martedì 15 ottobre 2024)è un reale obiettivo della. L’affare con il Napoli è più di una, ma ci sono 2 ostacoli:perUna prestazione decisamente convincente quella di Jackcon la maglia dell’Italia nella serata di ieri. Contro Israele l’attaccante azzurro ha brillato come seconda punta, facendo da raccordo tra centrocampo e attacco e servendo anche l’assist per il primo gol del suo capitano, sia al Napoli che per l’occasione in nazionale, Giovanni Di Lorenzo. Era la sua chance per brillare e lo ha fatto, cogliendo al volo l’opportunità data da Luciano Spalletti. Un messaggio anche per Antonio Conte, che dovrà sempre tenerlo in mente nelle eventuali rotazioni. Difficile sfruttarlo in questo Napoli, con un modulo che non esalta la seconda punta e con Politano, Kvara e Neres che girano intorno a Lukaku (senza considerare un McTominay così avanzato).