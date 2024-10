"Quel giorno mi dimetterò...", Meloni azzera l'attacco grillino | VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) È incandescente il dibattito nelle repliche alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo. Rispondendo alla senatrice pentastellata Dolores Bevilacqua, il presidente del Consiglio respinge le interpretazioni strumentale del suo intervento: "Senatrice Bevilacqua che dire, ci vorrebbe troppo tempo per rispondere la seQuela di inesattezze miste a menzogne che è riuscita a condensare in così poco tempo. Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l'uso di una nuova tecnologia che è l'elettrico si creano nuove dipendenze. Non so se lei non ha capito o sta strumentalizzando ma garantisco che il concetto non è difficile", contrattacca Meloni. A questo link e qui sotto il VIDEO della replica di Meloni a Bevilacqua. Iltempo.it - "Quel giorno mi dimetterò...", Meloni azzera l'attacco grillino | VIDEO Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È incandescente il dibattito nelle repliche alle comunicazioni della premier Giorgiain Aula al Senato in vista del Consiglio europeo. Rispondendo alla senatrice pentastellata Dolores Bevilacqua, il presidente del Consiglio respinge le interpretazioni strumentale del suo intervento: "Senatrice Bevilacqua che dire, ci vorrebbe troppo tempo per rispondere la sea di inesattezze miste a menzogne che è riuscita a condensare in così poco tempo. Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l'uso di una nuova tecnologia che è l'elettrico si creano nuove dipendenze. Non so se lei non ha capito o sta strumentalizzando ma garantisco che il concetto non è difficile", contrattacca. A questo link e qui sotto ildella replica dia Bevilacqua.

