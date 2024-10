Quanti soldi si guadagnano al Six Kings Slam 2024? Assegno di partecipazione e turno per turno (Di martedì 15 ottobre 2024) Un torneo di esibizione con alcuni dei migliori giocatori al mondo, pronti a fronteggiarsi per un montepremi semplicemente vertiginoso e che non ha eguali nel panorama tennistico. Questo è il Six Kings Slam, che andrà in scena a Riyadh (Arabia Saudita) dal 16 al 19 ottobre: basterà presentarsi all’appuntamento per intascare un Assegno da addirittura 1,5 milioni di dollari, ma chi alzerà al cielo il trofeo guadagnerà addirittura 6 milioni di dollari. Sono cifre semplicemente stellari, il premio per il vincitore è decisamente superiore alle buste elargite ai trionfatori degli Slam negli ultimi mesi: Jannik Sinner aveva guadagnato 2,2 milioni di dollari per il sigillo agli Australian Open e 3,6 milioni di dollari per l’affermazione agli US Open; Carlos Alcaraz si era garantito 2,7 milioni per il trionfo al Roland Garros e 3,6 milioni di dollari per l’apoteosi a Wimbledon. Oasport.it - Quanti soldi si guadagnano al Six Kings Slam 2024? Assegno di partecipazione e turno per turno Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un torneo di esibizione con alcuni dei migliori giocatori al mondo, pronti a fronteggiarsi per un montepremi semplicemente vertiginoso e che non ha eguali nel panorama tennistico. Questo è il Six, che andrà in scena a Riyadh (Arabia Saudita) dal 16 al 19 ottobre: basterà presentarsi all’appuntamento per intascare unda addirittura 1,5 milioni di dollari, ma chi alzerà al cielo il trofeo guadagnerà addirittura 6 milioni di dollari. Sono cifre semplicemente stellari, il premio per il vincitore è decisamente superiore alle buste elargite ai trionfatori deglinegli ultimi mesi: Jannik Sinner aveva guadagnato 2,2 milioni di dollari per il sigillo agli Australian Open e 3,6 milioni di dollari per l’affermazione agli US Open; Carlos Alcaraz si era garantito 2,7 milioni per il trionfo al Roland Garros e 3,6 milioni di dollari per l’apoteosi a Wimbledon.

Six Kings Slam - Sinner subito in campo con Medvedev : obiettivo vittoria per un assegno d'oro - Scenderà per primo in campo Sinner alle 18. 30 di domani contro Medvedev. La Six Kings Slam sta per cominciare: domani a Riad (Arabia Saudita) comincerà la prima edizione della ricchissima esibizione organizzata dai sauditi che vedrà al via sei protagonisti: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

Tabellone - montepremi da capogiro e programma : la guida all'esibizione Six Kings Slams con Sinner - Ma siamo sicuri che i giocatori non prenderanno il torneo come una semplice esibizione, perché in palio c'è un bottino che è davvero qualcosa di mai visto per un torneo di tennis: 6 milioni di dollari per il vincitore. IL TABELLONE Novak Djokovic (SRB) byeJannik Sinner (ITA) vs Daniil Medvedev (RUS) Holger Rune (DEN) vs Carlos Alcaraz (ESP) Rafael Nadal (ESP) bye IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE

Six Kings Slam 2024 - quando gioca Sinner. Tabellone - regolamento - montepremi e orari tv - Le semifinali si disputeranno il 17 ottobre; le finali per il terzo posto e per il titolo andranno in scena invece il 19. Il 18 ottobre, invece, è un giorno di riposo per rispettare una regola Atp secondo cui i giocatori non possono competere per tre giorni consecutivi in ??un'esibizione. Questi due match sono in programma il 16 ottobre: si giocheranno Sinner-Medvedev (la partita è in programma