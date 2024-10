Pulcinella in Piazza Municipio, figli Gaetano Pesce: “Papà amava Napoli e non l’avrebbe mai offesa” (Di martedì 15 ottobre 2024) I figli di Gaetano Pesce, autore dell’installazione posta in Piazza Municipio a Napoli, raccontano cosa ha animato il padre nella creazione dell’opera finita al centro di non poche polemiche. “Nostro padre non avrebbe mai pensato di offrire a Napoli qualcosa di offensivo o scontato. Al contrario, ha voluto donare due cuori. Ha scelto di celebrare 2anews.it - Pulcinella in Piazza Municipio, figli Gaetano Pesce: “Papà amava Napoli e non l’avrebbe mai offesa” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Idi, autore dell’installazione posta in, raccontano cosa ha animato il padre nella creazione dell’opera finita al centro di non poche polemiche. “Nostro padre non avrebbe mai pensato di offrire aqualcosa di offensivo o scontato. Al contrario, ha voluto donare due cuori. Ha scelto di celebrare

Pulcinella in piazza Municipio - i figli di Pesce difendono l'opera : "Nessuna offesa a Napoli" - "Nostro padre non avrebbe mai pensato di offrire a Napoli qualcosa di offensivo o scontato. Al contrario, ha voluto donare due cuori. Ha scelto di celebrare il lato più femminile e colorato di Pulcinella, vestendolo con tonalità vivaci, in netto contrasto con il tradizionale bianco. È stato un... (Napolitoday.it)

“Il Pulcinella di piazza Municipio è come lo voleva Pesce” parlano figli e collaboratori - I figli di Pesce: "Pulcinella non è offensivo. Papà amava Napoli". L'allestitore: "Nessuna discrepanza col bozzetto del maestro"Continua a leggere . (Fanpage.it)

