Processo Bio On la Procura chiede fino a dieci anni per i 9 indagati

Bologna, 15 ottobre 2024 - Pene fino a 10 anni per i nove imputati nel Processo sul crac di Bio On, l'ex unicorno bolognese delle bioplastiche fallito il 19 dicembre del 2019, a seguito delle indagini scaturite da un attacco del fondo statunitense Quintessential. La Procura, con il Procuratore aggiunto Francesco Caleca e il sostituto Michele Martorelli, ha chiesto 10 anni per l'ex presidente Marco Astorri e per il suo vice Guido Cicognani. Otto anni per l'ex direttore generale di Bio On, Vittorio Folla; sei anni per l'ex presidente del collegio sindacale, Gianfranco Capodaglio. MARCO ASTORRI PRESIDENTE E CEO BIO-ON E ancora: chiesta una pena di cinque anni per l'ex direttore finanziario, Pasquale Buonpensiere; quattro anni sia per il revisore Gianni Bendandi e per l'ex consigliere Gianni Lorenzoni.

