Presentata ufficialmente la Guida del Dungeon Master 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Wizards of the Coast, la nota casa editrice, ha recentemente presentato alla stampa la nuova Guida del Dungeon Master 2024 di Dungeons & Dragons. Proprio in occasione dei 50 anni del più noto gioco di ruolo da tavolo, ci troviamo di fronte alla nuova incarnazione di uno dei manuali più utili e discussi di tutto il gioco. Proprio per questo, durante la sua creazione, gli autori hanno cercato di rendere questa versione la più utile, inestimabile e user friendly possibile e, proprio per questo, come ci hanno spiegato LaTia Jaquise (Communtiy Manager), James Wyatt (Game designer principale) e Chris Perkins (Direttore Creativo) la Guida del Dungeon Master 2024 è compatibile con tutte le avventure e i setting usciti per 5E.

