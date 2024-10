Presentata l’ottava edizione del Festival "Meno Alti dei Pinguini" (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Ottava edizione del Festival "Meno Alti dei Pinguini" – Arezzo 18-20 ottobre 2024 Torna dal 18 al 20 ottobre 2024 l’ottava edizione del Festival "Meno Alti dei Pinguini", promosso dalla Cooperativa Progetto 5 e curato da CasermArcheologica, con il patrocinio e il supporto di Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità, Legacoop, Azienda USL toscana Sud Est. “Otto edizioni in continuità significa che il Festival è diventato un evento istituzionale della nostra città capace di unire numerosissime realtà intorno al mondo dell’infanzia, oltre che essere un evento che risponde alla volontà di confermare Arezzo città che sull’educazione riflette, si confronta e cresce ma che soprattutto sull’educazione segna paradigmi nuovi, consapevole che la combinazione tra tradizione e innovazione rappresenta la vera chiave di svolta. Lanazione.it - Presentata l’ottava edizione del Festival "Meno Alti dei Pinguini" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Ottavadeldei" – Arezzo 18-20 ottobre 2024 Torna dal 18 al 20 ottobre 2024deldei", promosso dalla Cooperativa Progetto 5 e curato da CasermArcheologica, con il patrocinio e il supporto di Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità, Legacoop, Azienda USL toscana Sud Est. “Otto edizioni in continuità significa che ilè diventato un evento istituzionale della nostra città capace di unire numerosissime realtà intorno al mondo dell’infanzia, oltre che essere un evento che risponde alla volontà di confermare Arezzo città che sull’educazione riflette, si confronta e cresce ma che soprattutto sull’educazione segna paradigmi nuovi, consapevole che la combinazione tra tradizione e innovazione rappresenta la vera chiave di svolta.

