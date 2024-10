Premio Internazionale Fair Play Menarini, nuova edizione del talk “I campioni si raccontano” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Siamo lieti di annunciare una nuova sorpresa del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini. Per coronare un’altra edizione di successo, la Fondazione Fair Play Menarini chiude il calendario 2024 con il talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano, in programma sabato 30 novembre a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio”. Lo annunciano in una nota Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini. Appuntamento fisso del Premio, il talk ritorna quest’anno con un inedito format invernale e tanti nuovi ospiti. Come sempre ad animare la serata saranno stelle dello sport, simboli indiscussi di correttezza e gioco pulito. Attraverso curiosità, aneddoti e retroscena, gli spettatori potranno ripercorrere la vita e le imprese di atleti straordinari, sia fuoriclasse del passato che in attività. Lapresse.it - Premio Internazionale Fair Play Menarini, nuova edizione del talk “I campioni si raccontano” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Siamo lieti di annunciare unasorpresa del 28°. Per coronare un’altradi successo, la Fondazionechiude il calendario 2024 con ilshow– Isi, in programma sabato 30 novembre a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio”. Lo annunciano in una nota Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione. Appuntamento fisso del, ilritorna quest’anno con un inedito format invernale e tanti nuovi ospiti. Come sempre ad animare la serata saranno stelle dello sport, simboli indiscussi di correttezza e gioco pulito. Attraverso curiosità, aneddoti e retroscena, gli spettatori potranno ripercorrere la vita e le imprese di atleti straordinari, sia fuoriclasse del passato che in attività.

