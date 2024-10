Polemica tra Comune di Genova e Socrem: accuse e difese in vista delle elezioni regionali (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo appello elettorale lanciato dalla Società di Cremazione sta suscitando forti polemiche nel panorama politico genovese. Con dichiarazioni che sollevano interrogativi sull’operato dell’amministrazione comunale, la Socrem ha invitato i suoi soci a non votare per il sindaco Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria. Questa iniziativa, tuttavia, ha scatenato una reazione decisa da parte della giunta genovese, che ha replicato con una nota ufficiale, sottolineando la fondatezza delle proprie posizioni. Le accuse di Socrem e la risposta del Comune In un appello circolato tra i soci, i responsabili di Socrem hanno affermato che “la Civica Amministrazione di Genova non intende rinnovare i rapporti contrattuali con la Socrem”. Tale dichiarazione, secondo la giunta comunale, si basa su un’evidente falsità. Gaeta.it - Polemica tra Comune di Genova e Socrem: accuse e difese in vista delle elezioni regionali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo appello elettorale lanciato dalla Società di Cremazione sta suscitando forti polemiche nel panorama politico genovese. Con dichiarazioni che sollevano interrogativi sull’operato dell’amministrazione comunale, laha invitato i suoi soci a non votare per il sindaco Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria. Questa iniziativa, tuttavia, ha scatenato una reazione decisa da parte della giunta genovese, che ha replicato con una nota ufficiale, sottolineando la fondatezzaproprie posizioni. Ledie la risposta delIn un appello circolato tra i soci, i responsabili dihanno affermato che “la Civica Amministrazione dinon intende rinnovare i rapporti contrattuali con la”. Tale dichiarazione, secondo la giunta comunale, si basa su un’evidente falsità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La direttrice di Sollicciano : “Transessuali in carcere? Spero non tornino”. Polemica in Comune - In commissione si è discusso anche delle condizioni della struttura. Questione sovraffollamento. I problemi di salute mentale sono diffusi dentro e fuori dal carcere. A dirlo è stata la direttrice del penitenziario fiorentino, Antonella Tuoni, nel corso della commissione d’inchiesta in Palazzo Vecchio che si è tenuta ieri. (Lanazione.it)

Bimbi all’asilo e alla scuola primaria senza acqua e servizi igienici. Polemica in provincia di Pescara. Il Comune : “In arrivo le cisterne” - . La denuncia arriva da un gruppo di genitori "indignati" per la situazione, che chiedono a gran voce interventi immediati da parte dell'Acquedotto e del Comune. Il Comune: “In arrivo le cisterne” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Settecento studenti di un istituto comprensivo di Montesilvano, in provincia di Pescara, frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria, sono ... (Orizzontescuola.it)

Confcommercio - polemica con il Comune di Pistoia per gli eventi di Natale 2024 - Dobbiamo ridisegnarlo? Qualche idea ce l’abbiamo, ma serve qualcuno che ci ascolti, prima che questa città diventi un dormitorio”. Io e i miei colleghi delle altre attività abbiamo investito risorse e tempo in questa città e continuiamo a metterci la faccia, ma manca davvero un orientamento sicuro. . (Corrieretoscano.it)