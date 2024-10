Lanazione.it - Perseguita l’ex fidanzata 15enne, violenze psicologiche e molestie

(Di martedì 15 ottobre 2024) Massa, 15 ottobre 2024 – Lui 19 anni, lei 15. Un amore nato “malato” e finito malissimo. Ora lui ha ricevuto dal Questore un ammonimento per stalking, il tredicesimo dall’inizio dell’anno, oltre ai 33 emessi per casi di violenza domestica. L’ultimo destinatario è un ragazzo, residente in provincia, che non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale con. Un rapporto durato un anno, finché lei, sostenuta dalla famiglia non era riuscita ad interromperlo. Già durante la relazione sentimentale il giovane aveva dimostrato atteggiamenti opprimenti nei confronti dell’adolescente: le vietava di uscire, era molto geloso, insofferente anche nei confronti della sorella. Era arrivato anche a minacciare proprio la sorella di utilizzare un sedicente amico pregiudicato per farla “sparire dalla faccia della terra”.