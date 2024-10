Anteprima24.it - Paupisi, Alluvione 2015: stasera una santa messa nel nono anniversario di quella tragica notte

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOrmai è diventato un appuntamento annuale quello in programmaalla contrada Pagani di: stiamo parlando della celebrazione eucaristica nell’delladel 15 ottobreche colpì, in particolar modo contrada Pagani ed altre frazioni. Ealle ore 19:00 tutti i paupisani, e non solo, in occasione delditerribile, si ritroveranno in Largo Pagani, dove è situato un grande masso – venuto giù dalla montagna proprio– con un arcobaleno che lo sovrasta. Sarà un momento dove si vivrà, insieme, la celebrazione Eucaristica per ringraziare Dio e la Vergine di Pagani ed affidare a Loro, ancora una volta, la Comunità die per rinnovareforza avuta nell’affrontare una tale calamità.