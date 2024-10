Nuoto paralimpico in acque libere, atleta della sezione Superabili medaglia d’oro del Circuito nazionale (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle acque libere di Mondello, Cristian Lucarelli ha rappresentato non solo la sua Riccione e la Polisportiva, di cui fa parte, ma anche i valori dello sport paralimpico che lo vede impegnato nel Nuoto. Lo scorso weekend il nuotatore riccionese ha partecipato all’evento “Dominate the water”, nel Today.it - Nuoto paralimpico in acque libere, atleta della sezione Superabili medaglia d’oro del Circuito nazionale Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelledi Mondello, Cristian Lucarelli ha rappresentato non solo la sua Riccione e la Polisportiva, di cui fa parte, ma anche i valori dello sportche lo vede impegnato nel. Lo scorso weekend il nuotatore riccionese ha partecipato all’evento “Dominate the water”, nel

Barelli “Grandi soddisfazioni da nuoto olimpico e paralimpico” - Unlimited News - Notizie dal mondo . Una grande soddisfazione, la loro festa, e dopo ci si tufferà per i prossimi avvenimenti che tra quattro anni ci porteranno alle Olimpiadi di Los Angeles”. ROMA (ITALPRESS) – “Questa è una festa di tutti gli atleti delle discipline acquatiche con i paralimpici che ci accompagnano e che sono compagni di allenamento nelle stesse piscine. (Unlimitednews.it)

Nuoto Paralimpico - Bortuzzo : “Vivere i Giochi di Parigi era un obiettivo umano e di vita” - I primi due non erano arrivabili al momento, lo sapevo benissimo. Molte polemiche ci sono state anche durante le Paralimpiadi soprattutto per le difficoltà negli spostamenti, oltre ai letti e all’alimentazione. Molte polemiche ai Giochi anche sui quarti posti? Sfiderei chiunque a farlo, essere terzi o quarti al mondo è un grande risultato”, dice l’azzurro. (Ilfaroonline.it)

LIVE Nuoto - Paralimpiadi 2024 in DIRETTA : Fantin esalta col record paralimpico - tanta Italia in finale - 10. 41 Francesco Bocciardo è quarto nella prima batteria in 34”15, miglior tempo del cinese Yuan in 32”69. 9. 32 Leggero recupero con Bortuzzo: 1’31”28 e terzo posto. 30. 37 Miglior crono per Mariia Pavlova, che si impone in 1’31”25. 10. 28 200 misti individuali SM9 ora, niente italiani in gara. Francesco Bocciardo proverà ad essere protagonista nei 50 sl S5 partendo dalla prima batteria. (Oasport.it)