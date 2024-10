MSF arriva a Salerno con “Biscotti Senza Frontiere”: l'iniziativa solidale (Di martedì 15 ottobre 2024) Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principali emergenze che vedono in questo momento i team di Medici Senza Frontiere (MSF) impegnati in prima linea per fornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorrono chilometri per raggiungere un Salernotoday.it - MSF arriva a Salerno con “Biscotti Senza Frontiere”: l'iniziativa solidale Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principali emergenze che vedono in questo momento i team di Medici(MSF) impegnati in prima linea per fornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorrono chilometri per raggiungere un

Una raccolta fondi per le emergenze - Medici senza frontiere in piazza Cavalli nel week end - Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principali emergenze che vedono in questo momento i team di Medici Senza Frontiere (Msf) impegnati in prima linea per fornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorrono chilometri per raggiungere un... (Ilpiacenza.it)

Medici senza frontiere in piazza a Napoli con “Biscotti Senza Frontiere” -  Con una donazione minima di 15 euro per la scatola di “Biscotti Senza Frontiere” si forniscono 7 kit per medicazioni d’urgenza. In azione in oltre 20 strutture sanitarie, i team di MSF hanno curato oltre 11. 000 feriti di guerra e oltre 34.  “Il sostegno dei tanti donatori privati è sia garanzia della nostra indipendenza che capacità di intervenire in meno di 72 ore in qualsiasi emergenza. (Ildenaro.it)

Si terrà il 23 ottobre all'Unipol Forum di Milano. Ricavato a Emergency e Medici senza Frontiere - Il 23 ottobre all’Unipol Forum di Milano – Assago, le star della musica italiana si esibiranno in un grande concerto per la pace. Ucraina, un anno dopo: i volti della guerra guarda le foto ... (Iodonna.it)