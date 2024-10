Montecatini, va in scena il musical Sherlock Holmes con Neri Marcorè (Di martedì 15 ottobre 2024) Montecatini, 15 ottobre 2024 - Neri Marcorè sabato 19 ottobre sbarca al Teatro Verdi di Montecatini nei panni del più celebre detective di tutti i tempi. Il musical Sherlock Holmes è una novità della stagione 24/25. La regia è di Andrea Cecchi, anche coautore con Alessio Fusi e Enrico Solito. Musiche di Andrea Sardi e liriche di Alessio Fusi. Un’entusiasmante avventura con Neri Marcorè, alla sua prima esperienza in un musical, sul palco con un cast di oltre venti performer. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decidono le sorti dell’intera Inghilterra, tra intrighi, tensione, umorismo e azione. Nella storia la Londra vittoriana fa da sfondo a uno scontro tra bene e male. Lanazione.it - Montecatini, va in scena il musical Sherlock Holmes con Neri Marcorè Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 -sabato 19 ottobre sbarca al Teatro Verdi dinei panni del più celebre detective di tutti i tempi. Ilè una novità della stagione 24/25. La regia è di Andrea Cecchi, anche coautore con Alessio Fusi e Enrico Solito. Musiche di Andrea Sardi e liriche di Alessio Fusi. Un’entusiasmante avventura con, alla sua prima esperienza in un, sul palco con un cast di oltre venti performer. Unricco di colpi di, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decidono le sorti dell’intera Inghilterra, tra intrighi, tensione, umorismo e azione. Nella storia la Londra vittoriana fa da sfondo a uno scontro tra bene e male.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anastasia - il musical in anteprima nazionale al Verdi di Montecatini - Un’amica mi chiese ‘ma sei tu la protagonista?’ e le risposi ‘Magari!’. Il musical è una passione che ti entra dentro, ma sono disponibile anche per il cinema”. “Verissimo: un mix tra la versione del musical e il cartone animato. Perché questa 30enne romana, segno zodiacale Gemelli (ha visto la luce il 3 giugno), nata come cantante, ma in grado di cantare, danzare e recitare, adora il musical. (Lanazione.it)

Montecatini - ‘Anastasia il musical’ in scena al Teatro Verdi - Con queste toccanti parole, la nonna di Anastasia ricorda la giovane nipote nel classico film di animazione del 1997 e proprio da tutto ciò nasce l’ispirazione alla realizzazione di Anastasia Il Musical. L'anno era il 1916 e mio figlio Nicola era lo zar di tutte le Russie. . “Ci fu un tempo, non molti anni or sono, in cui vivevamo in un mondo incantato fatto di eleganti palazzi e di feste ... (Lanazione.it)