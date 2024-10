Mobilità 2025, al Ministero focus su legge 104. Possibile novità: precedenza nella terza fase ai figli che assistono il genitore disabile (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è svolto oggi, 15 ottobre, il secondo incontro per il rinnovo del contratto integrativo sulla Mobilità del personale docente ATA ed educativo per il triennio 2025/26 - 2027/28. Si stratta del secondo incontro dopo quello generale della scorsa settimana in cui l'obiettivo condiviso è stato quello di lavorare per quanto Possibile all'attenuazione dei vincoli territoriali che gravano sui docenti. L'articolo Mobilità 2025, al Ministero focus su legge 104. Possibile novità: precedenza nella terza fase ai figli che assistono il genitore disabile . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è svolto oggi, 15 ottobre, il secondo incontro per il rinnovo del contratto integrativo sulladel personale docente ATA ed educativo per il triennio/26 - 2027/28. Si stratta del secondo incontro dopo quello generale della scorsa settimana in cui l'obiettivo condiviso è stato quello di lavorare per quantoall'attenuazione dei vincoli territoriali che gravano sui docenti. L'articolo, alsu104.aicheil

