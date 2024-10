Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa. Corridoio siriani a Fiumicino (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 47 i Migranti sbarcati all’alba a Lampedusa, dove ieri, nell’arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. Servizio di Elena Seno Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa. Corridoio siriani a Fiumicino TG2000. Tv2000.it - Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa. Corridoio siriani a Fiumicino Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 47 isbarcati all’alba a, dove ieri, nell’arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. Servizio di Elena SenoTG2000.

