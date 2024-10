Meryl Streep ha celebrato l'amico Steven Spielberg con un bellissimo discorso al gala per i 30 anni della sua Shoah Foundation: ecco cosa ha detto (Di martedì 15 ottobre 2024) Il talento non più nascosto di Meryl Streep è fare discorsi pubblici. La più grande attrice americana vivente lo dimostra ogni volta che sale sul palco per farne uno. Lo sa bene Donald Trump. E, da qualche giorno, anche Steven Spielberg. Ma se quello rivolto all’ex Presidente americano è stata un’invettiva senza sconti, le parole pronunciate al gala per i 30 anni della USC Shoah Foundation e destinate al suo fondatore, Steven Spielberg, erano dolci come miele. Steven Spielberg e Meryl Streep, una lunga amicizia ma un solo film insieme Meryl Streep e il regista sono amici da tantissimi anni. Eppure hanno lavorato insieme solo una volta, nel 2017, per il film . Amica.it - Meryl Streep ha celebrato l'amico Steven Spielberg con un bellissimo discorso al gala per i 30 anni della sua Shoah Foundation: ecco cosa ha detto Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il talento non più nascosto diè fare discorsi pubblici. La più grande attrice americana vivente lo dimostra ogni volta che sale sul palco per farne uno. Lo sa bene Donald Trump. E, da qualche giorno, anche. Ma se quello rivolto all’ex Presidente americano è stata un’invettiva senza sconti, le parole pronunciate alper i 30USCe destinate al suo fondatore,, erano dolci come miele., una lunga amicizia ma un solo film insiemee il regista sono amici da tantissimi. Eppure hanno lavorato insieme solo una volta, nel 2017, per il film .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mia Africa : la storia vera dietro il film con Meryl Streep - Quel suo nuovo amore, però, andrà incontro a grandi ostacoli. La trama e il cast di La mia Africa Protagonista del film è Karen, una giovane donna che, delusa da una relazione d’amore senza futuro, decide di partire per l’Africa. Robert Redford in La mia Africa. Di conseguenza, secondo la sua biografa Judith Thurman, le fu diagnosticata la sifilide. (Cinefilos.it)

La mia Africa - come finisce il film biografico del 1985 con protagonista Meryl Streep - it. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo autobiografico scritto nel 1937 dalla scrittrice Karen Blixen, il film ha richiesto due anni per la stesura dello script, firmato dal regista Sidney Pollack e dello sceneggiatore Kurt Luedtke. Con il passare dei giorni, Karen inizia ad affezionarsi al luogo e alla popolazione locale. (Cultweb.it)

Meryl Streep - il suo potente discorso all’Onu per le donne afghane scuote gli animi - Mentre un uccello può cantare a Kabul, le donne non hanno nemmeno il diritto di cantare in pubblico. Quel dramma personale le ha fatto perdere la speranza. Di recente, nel corso dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è intervenuta anche l’attrice Meryl Streep che ha preso la parola, insieme ad alcune attiviste, per difendere i diritti delle donne afghane. (Quotidiano.net)