Meloni:rischi se abbandonassimo Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) 17.45 "Venerdì dovrei essere in Libano.Nostri sforzi per una de-escalation".Lo annuncia la premier Meloni alla Camera."Correremmo rischi dando segnale di abbandono di Israele. No all'isolamento" .Ma "pretendiamo la sicurezza dei nostri militari". Il ritiro Unifil "sarebbe un grave errore. La richiesta di Israele minerebbe credibilità dell'Onu". "Tutti d'accordo sui Due Stati, ma riconoscere ora la Palestina non aiuterebbe pace". Esorta "la segretaria Schlein a mettere una parola definitiva" sul come il Pd si comporterà su Fitto commissario Ue. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 17.45 "Venerdì dovrei essere in Libano.Nostri sforzi per una de-escalation".Lo annuncia la premieralla Camera."Correremmodando segnale di abbandono di. No all'isolamento" .Ma "pretendiamo la sicurezza dei nostri militari". Il ritiro Unifil "sarebbe un grave errore. La richiesta diminerebbe credibilità dell'Onu". "Tutti d'accordo sui Due Stati, ma riconoscere ora la Palestina non aiuterebbe pace". Esorta "la segretaria Schlein a mettere una parola definitiva" sul come il Pd si comporterà su Fitto commissario Ue.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rischio di escalation imminente : Meloni prepara la missione in Libano con Unifil - A preoccupare il governo italiano è il comportamento di Benjamin Netanyahu e la risposta militare di Israele all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023. Nella pianificazione della missione in Medio Oriente non è stata inclusa una visita a Tel Aviv, una decisione che riflette il crescente dissenso del governo italiano nei confronti delle azioni israeliane. (Thesocialpost.it)

Rischio escalation imminente. Meloni prepara la missione in Libano da Unifil - Il viaggio in due tappe inizierà ad Amman. Oggi l'informativa alle Camere in vista del Consiglio Ue di giovedì. (Ilgiornale.it)

Violati i conti correnti di Giorgia Meloni e di molti vip - cosa rischia la banca - Sommando anche le cause civili e le ulteriori sanzioni, la banca pagò complessivamente quasi 3 miliardi di dollari per il danno subito. E se non le trovano, cercano altrove. La maggior parte del denaro rubato finì nel settore del gioco d’azzardo nelle Filippine, e solo una piccola parte fu recuperata. (Quifinanza.it)