Meloni lancia un appello all’opposizione sulla nomina di Fitto: “Prevalga interesse nazionale, l’abbiamo fatto pure noi con Gentiloni” (Di martedì 15 ottobre 2024) Un appello all’unità sulla nomina di Raffaele Fitto a commissario a commissario e vicepresidente della nuova commissione Ue di Ursula von der Leyen. È quello lanciato in direzione dell’opposizione da Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. “Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi”, ha detto la premier a Palazzo Madama. “Ci sono momenti – ha aggiunto – in cui l’interesse nazionale deve prevalere su quello di parte: mi auguro che sia uno di questi senza distinguo e senza tentennamenti“. La capa dell’esecutivo ha proseguito nel suo appello al Pd, ai 5 stelle, all’Alleanza Verdi Sinistra. Ilfattoquotidiano.it - Meloni lancia un appello all’opposizione sulla nomina di Fitto: “Prevalga interesse nazionale, l’abbiamo fatto pure noi con Gentiloni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unall’unitàdi Raffaelea commissario a commissario e vicepresidente della nuova commissione Ue di Ursula von der Leyen. È quelloto in direzione dell’opposizione da Giorgia, durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. “Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi”, ha detto la premier a Palazzo Madama. “Ci sono momenti – ha aggiunto – in cui l’deve prevalere su quello di parte: mi auguro che sia uno di questi senza distinguo e senza tentennamenti“. La capa dell’esecutivo ha proseguito nel suoal Pd, ai 5 stelle, all’Alleanza Verdi Sinistra.

