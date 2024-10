Medioriente, Israele: “Unifil scudo di Hezbollah” (Di martedì 15 ottobre 2024) Israele promette vendetta dopo che un drone di Hezbollah è riuscito nella tarda serata di domenica a eludere l’Iron Dome e colpire una base militare uccidendo quattro soldati. Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è recato sul posto per vedere di persona quanto accaduto e, parlando con i militari, ha assicurato che lo Stato ebraico continuerà a colpire “senza pietà” Hezbollah, “in tutte le parti del Libano compresa Beirut”. Parole che hanno fatto il paio con quelle pronunciate dal ministro della Difesa Yoav Gallant che, in un colloquio con l’omologo statunitense Lloyd Austin, ha sottolineato la gravità dell’attacco annunciando una “risposta dura”. Intanto Israele nelle ultime ore di lunedì ha effettuato per la prima volta un raid su un villaggio a maggioranza cristiana nella regione di Zgharta nel nord del Paese dei cedri. Secondo la Croce Rossa libanese i morti sarebbero più di 20. Lapresse.it - Medioriente, Israele: “Unifil scudo di Hezbollah” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024)promette vendetta dopo che un drone diè riuscito nella tarda serata di domenica a eludere l’Iron Dome e colpire una base militare uccidendo quattro soldati. Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è recato sul posto per vedere di persona quanto accaduto e, parlando con i militari, ha assicurato che lo Stato ebraico continuerà a colpire “senza pietà”, “in tutte le parti del Libano compresa Beirut”. Parole che hanno fatto il paio con quelle pronunciate dal ministro della Difesa Yoav Gallant che, in un colloquio con l’omologo statunitense Lloyd Austin, ha sottolineato la gravità dell’attacco annunciando una “risposta dura”. Intantonelle ultime ore di lunedì ha effettuato per la prima volta un raid su un villaggio a maggioranza cristiana nella regione di Zgharta nel nord del Paese dei cedri. Secondo la Croce Rossa libanese i morti sarebbero più di 20.

