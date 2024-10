Mbappé la procura svedese conferma l’apertura di un’indagine per stupro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sono emerse novità in merito all’indagine aperta in Svezia per il presuntoche vede coinvolto Kylian. L’attaccante del Real Madrid aveva parlato di “fake news” sui social, ma L’Equipe scrive che “martedì mattina lahatodiper, dopo che Kylianha alloggiato a Stoccolma“. Come si legge nel comunicato, la denuncia è stata presentata da una donna in merito ai fatti accaduti il 10 ottobre nel centro della capitale. Non viene però specificato se l’indagine riguardi direttamenteoppure i suoi amici (uno di questi era il calciatore Nordi Mukiele, informa L’Equipe). Lo fanno invece i quotidiani Aftonbladet e Expressen, secondo cui sarebbe propriol’autore del presunto, avvenuto in un hotel del centro di Stoccolma nella giornata di giovedì 10 ottobre.