Inter-news.it - Mbappé, accusa shock: coinvolto in indagine per stupro in Svezia!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Kylian, stella del calcio internazionale, è al centro di gravi accuse legali in. Il giocatore, noto per le sue prestazioni eccezionali sul campo, è stato recentementein un’percondotta dalle autorità svedesi.PESANTE – Secondo fonti locali, Kylianè attualmente sottoda parte della polizia svedese in seguito a un presunto incidente avvenuto durante la sua recente visita in. Il calciatore avrebbe frequentato un noto locale notturno, dove si sarebbero verificati i fatti oggetto dell’. Le accuse dinei confronti di Mbappe sono state riportate da diversi media svedesi, che hanno evidenziato la gravità della situazione per la carriera e l’immagine pubblica del giocatore francese.