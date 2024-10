Liberoquotidiano.it - Manuel, gli ultimi istanti prima dell'omicidio: passeggia con le cuffie, spunta il killer col coltello | Video

(Di martedì 15 ottobre 2024) Resta in carcere Daniele Rezza per l'diMastrapasqua. Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha convalidato il fermo di indiziato di delitto del 19enne che ha accoltellato con un unico fendente al torace uccidendo il 31enne per un paio ditte e disposto la custodia cautelare in carcere. Da quanto si apprende, il gip avrebbe riconosciuto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.Clicca qui per guardare ildeglidi vita diMastrapasqua "Ill'ho preso quando sono uscito dopo le 2.00 perché ero nervoso, non era la giornata giusta, volevo starmene un po' da solo. Me lo sono portato perché così. Era lavolta che uscivo con un", ha affermato durante l'udinza per la convalida del fermo. Un racconto agghiacciante. E in unla sequenza del terribile delitto.